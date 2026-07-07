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【7月7日 AFP】スリランカの刑務所で5日、暴動が発生し、刑務官7人を含む26人が死亡、100人以上が負傷した。当局が6日、明らかにした。同国では近年で最悪の刑務所暴動となった。

警察によると、主要都市コロンボ北方の刑務所で夜間、麻薬組織2派の受刑者同士による抗争が発生。切り傷や銃創を負った被害者が、コロンボ北方のネゴンボ病院に搬送された。

同病院のプシュパ・ガムラス院長は、ネゴンボ刑務所から23人の遺体と100人以上の負傷者が搬送されてきたと述べた。負傷者には受刑者や刑務官が含まれているという。

ガムラス氏はAFPの電話取材に、「銃撃による負傷者や、切り傷、重度の打撲を負った被害者がいる」「重傷の18人をコロンボ国立病院に移送した」と語った。

その後、ハルシャナ・ナナヤカラ法相はさらに3人が死亡したことを発表し、死者数は26人に増加した。

ナナヤカラ氏は「深い衝撃と悲しみ」を表明し、刑務所内での麻薬組織同士の抗争に当局が対処していると述べた。

ナナヤカラ氏によると、ネゴンボ刑務所での暴動は5日夜に発生。同施設には数千人の受刑者が収容されている。

スリランカではコロナウイルス感染症（COVID-19）が流行していた2020年12月、今回とは別の刑務所で暴動が発生し、受刑者11人が死亡、117人が負傷した。(c)AFP/Amal Jayasinghe