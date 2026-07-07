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【7月7日 AFP】パレスチナのイスラム組織ハマスは6日、約20年間にわたりパレスチナ自治区ガザ地区を実効支配してきた組織の解散を発表し、専門家で構成される行政委員会（テクノクラート委員会）に権限を引き渡す道を開いた。

この動きは、2007年からガザを実効支配してきたハマスによる重要な政治的転換を示している。

昨年10月にハマスとイスラエルがガザ和平計画に合意して以来、ハマスは日常的な統治から退く用意があると繰り返し表明しているが、武装解除という難題は未解決のままだ。

ガザ地区でハマスが運営するメディアのトップ、イスマイル・アルタワブタ氏は、政府の緊急委員会の責任者が「ガ⁠ザ行政国家委員会（NCAG）への行政および政府移行を円滑にするために委員会を解散することを決定した」と述べた。

現在カイロに拠点を置くNCAGは専門家で構成される行政委員会で、ドナルド・トランプ米大統領が立ち上げたガザ地区の暫定統治を監督する国際機関「平和評議会」によって設立された。

■「象徴的なジェスチャー」

一方、イスラエルは再びハマスの完全な武装解除を要求した。ギドン・サール外相はX（旧ツイッター）への投稿で、「イスラエルは、ハマスおよび他のすべてのテロ組織の武装解除とガザ地区の完全な非武装化を核心とするトランプ計画の完全な実施を求める」と述べた。

ガザの政治専門家ムカイマール・アブサダ氏はAFPに対し、ハマスの動きは「象徴的なジェスチャー」だとの見方を示し、「ハマスは自らの武装解除に同意しておらず、それが依然として障害となっている」と指摘した。(c)AFP