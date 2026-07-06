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【7月6日 AFP】イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は5日、レバノン南部にある複数のキリスト教徒の村が、親イラン武装組織ヒズボラの戦闘員からの保護を目的にイスラエルへの併合を求めてきたと述べた。

ネタニヤフ氏はフォックス・ニュースの番組「ザ・サンデー・ブリーフィング」に対し、「レバノンのキリスト教徒の村のいくつかは、実際にイスラエルへの併合を求めてきた。ヒズボラの狂信者たちから、われわれが彼らを守っているからだ。われわれはあらゆる場所のキリスト教徒に対して同様のことをしている」と語った。

ネタニヤフ氏は、併合を求めたとされる村の具体的な名前は明かさなかった。

これに対し、レバノンの国営放送NNAは、ネタニヤフ氏の主張を否定する、当事者の声を伝えた。

キリスト教徒が暮らすルマイシュ村のハンナ・アミル村長は、そのような考えを持つこと自体「ありえない」と述べ、「15のキリスト教徒の村が2日前に、これらの主張を否定する声明を発表している」と明らかにした。

これらの村は先週、自身の土地にとどまる決意と「自国の民族的アイデンティティへの忠誠」「レバノン国旗への愛着」を再確認していた。

紛争勃発以降、レバノン南部のこれらのキリスト教徒の村は、イスラエルによる砲撃、空爆、強制退去、インフラ攻撃に耐えてきた。

イスラエル側から避難命令が出されているにもかかわらず、住民の多くは自宅や教会、農地を守るためにとどまることを選択し、現在も居住を続けている。一部の村は、部分的または全体的な避難が行われている。

ネタニヤフ氏は5日に行われた政府式典での別の演説で、「北部の住民とすべてのイスラエル市民を守るために必要な限り」イスラエル軍はレバノン南部での駐留を続けると改めて表明した。

イスラエル軍トップのエヤル・ザミール参謀総長は同日、レバノン南部のボーフォール城付近に駐留する部隊を視察し、軍は「レバノン領土からの脅威を排除するために行動を続ける」と明言した。(c)AFP