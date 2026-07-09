【7月9日 CGTN Japanese】上海レゴランドは開業1周年を迎え、これまでの累計来園者数が200万人を超えました。入園チケット収入と園内での二次消費（物販・飲食）の収入はそれぞれ全体の半分を占めており、文化・観光産業および関連産業の発展を効果的に後押ししています。



開業1周年を記念する式典が7月5日に開催されました。マーリン・エンターテインメンツのジョン・ジェイコブソン最高戦略開発責任者は、「昨年7月5日の開業以来、上海レゴランドの来園者数は当初の予想を大きく上回り、累計来園者数は200万人を突破した。これは世界のレゴランドの中で最も早いペースで200万人の来園者を達成したケースだ」と述べました。



また、上海レゴランド・リゾートの陳潔総支配人は、「2025年の上海レゴランドのNPS（ネット・プロモーター・スコア＝顧客推奨度）は、世界のレゴランドの中でトップとなった」と明らかにしました。



陳総支配人はさらに、上海レゴランドの開業によって周辺地域の商業施設や交通インフラが整備され、来訪者数も大幅に増加したと説明しました。レゴランド周辺では7本の道路が整備・改善され、12本の交通路線が新たに開通したとしています。



消費動向については、開業初年度の収入は、入園チケット収入と園内での飲食・物販などの二次消費の収入が、それぞれ全体の50％を占めました。また、物販では累計23万体を超えるレゴフィギュアが販売され、このうちおよそ4分の1は来園者が園内で自らデザインし、記念品として持ち帰ったものだと説明しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

