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【7月4日 AFP】米国ポップ界の女王テイラー・スウィフトさんと米ナショナル・フットボール・リーグ（NFL）のスター、トラビス・ケルシー選手が3日、豪華な式を挙げて正式に結婚した。米ニューヨークで行われた式には、華やかなファッションに身を包んだ超大物セレブが集まり、世界中から熱狂的な注目を集めてきた2人がゴールインした。

2人は歴史あるマディソン・スクエア・ガーデンでの結婚計画について公に発表しておらず、出席者には秘密保持契約への署名を求めたと報じられていたため、期待はさらに高まっていた。

その中でスウィフトさんの長年の広報担当であるツリー・ペイン氏が3日夜に沈黙を破り、式典の様子を詳細に明かした。

ペイン氏は声明で、「テイラーとトラビスに新郎新婦の付添人はいませんでした。代わりに、テイラーの弟のオースティン・スウィフトが新婦側の筆頭付添人、ジェイソン・ケルシーが新郎側の筆頭付添人を務めました」と発表した。

さらにペイン氏は、「式は両家を一つに結び、友人のアダム・サンドラーが司会を務めました」と付け加えた。

ペイン氏によると、ウェディング衣装はクリスチャン・ディオールのオートクチュールが手がけ、靴はクリスチャン・ルブタンの特注品、スウィフトさんはカルティエのジュエリーを身につけていたという。

この発表の少し前、マディソン・スクエア・ガーデンの外にある巨大スクリーンには、「JUST&T MARRIED！（結婚しました！）」というメッセージが映し出された。「T&T」はスウィフトさんとケルシー選手の名前の頭文字を意味している。(c)AFP