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【7月2日 AFP】数か国で観測史上最高気温を塗り替えた欧州史上最悪の熱波の被害を比較的免れていたポルトガルが、首都があるリスボン県を含む広範囲で近く最上位の高温警報「レッド・アラート」が発令される見通しだ。

ポルトガルの気象当局「海洋大気研究所（IPMA）」は2日、臨海部のリスボン県とセトゥバル県に対しレッド・アラートを発令した。

IPMAによると、1日に上から2番目の高温警報「オレンジ・アラート」が発令されたエボラ県を含む内陸の4県では、最高気温が41度に達する見込み。

県都エボラの中心部にある広場で活動するストリートミュージシャンのジョゼ・ボニファチオさん（31）は、「例年ならこのような気温になるのは8月だが、今年は暑くなるのが早すぎる」と語った。

この歴史ある町では、午後になると暑さで人通りが途絶え、観光客たちはカフェの店内や、扇風機が設置された日陰のテラス席へと避難していた。

同国北部出身の建設作業員、カルロス・ゲデスさん（53）は「このような強烈な暑さには慣れていない」「午後は非常に厳しい暑さだが、仕事がある以上は耐え抜くしかない」と語った。

IPMAは、レッド・アラートが発令されていないすべての県についても、オレンジ・アラートを発令すると説明。

「今回の猛暑の最も顕著な特徴は『期間の長さ』で、少なくとも1週間は続く見込みだ」と述べた。

さらに、臨海部は海風が吹かないためさらに暑くなるほか、夜間の気温が数日間にわたって24度～28度を下回らない可能性があると付け加えた。

気候科学者団体「ワールド・ウェザー・アトリビューション（WWA）」は、今回の熱波は欧州で記録された中で最も深刻なもので、気候変動がなければ、6月にこのような事態が起きることは「まずあり得なかった」と指摘している。

欧州熱波では、ドイツ、ポーランド、チェコ、スロバキア、ハンガリーで観測史上最高気温が更新されたほか、英国とスイスでも6月としての最高気温が更新された。フランスも記録的な暑さに直面しており、夜間の全国平均気温が観測史上最高を更新している。(c)AFP