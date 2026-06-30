この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【6月30日 AFP】先週、南米ベネズエラを立て続けに襲った大地震で、5万8000棟以上の建物が損壊または全壊した可能性がある。米航空宇宙局（NASA）が公開した人工衛星データの暫定評価でわかった。

過去100年で最大規模となったマグニチュード（M）7.2と7.5の地震により、これまでに約1700人の死亡が確認され、現在も数万人が行方不明となっている。

オレゴン州立大学の研究者であるコーリー・シェア氏とハモン・バン・デン・フック氏は、地震発生翌日の6月25日に収集された衛星レーダーデータの分析に基づき「被災地全体で約5万8870棟の建物が損壊または全壊した可能性が高い」との見方を示した。

両氏は、欧州宇宙機関（ESA）の高解像度レーダー画像衛星「センチネル1（Sentinel-1）」のデータを引用してこの数値を算出した。

研究チームは「これは暫定的な早期評価であり、被害と一致する急激な地表の変化を反映したものだ」とし、現地での地上調査（目視）によって検証されたものではないとしている。

ベネズエラのホルヘ・ロドリゲス国民議会議長は30日、189棟の「完全倒壊」を含む855棟の建物への被害を報告している。(c)AFP