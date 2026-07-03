【7月3日 CGTN Japanese】中国船舶集団（CSSC）傘下の広州広船国際（広船国際）が建造した車両1万800台積載可能な自動車運搬船が6月29日、広州市南沙港で引き渡されました。これは中国で引き渡された3隻目の1万台級自動車運搬船です。

この運搬船は長さ230メートル、幅40メートルで、液化天然ガスと燃料油のデュアル燃料推進システムを採用し、国際海事機関の最新排出基準を満たしており、グリーン・環境保護、省エネ・高効率、安全で信頼性が高いなどの特徴があります。電気自動車、水素エネルギー自動車、大型トラックなどさまざまな車種を柔軟に積載でき、1船当たりの最大積載台数は1万800台に達し、積載された乗用車を前後につなげると、その長さは50キロを超えます。

この運搬船は引き渡し後、主にアジアから東南アジア、北米、欧州間の自動車貿易輸送を担います。世界の自動車貿易需要の持続的な増加に伴い、広船国際はすでに累計40隻以上の自動車運搬船の受注を獲得しており、1万台級の自動車運搬船は投入以来、市場で高い評価を受けています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

