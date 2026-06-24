この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【6月24日 AFP】フランス当局は24日、欧州を襲っている記録的な熱波により、仏北西部で約6万8000世帯が停電したと発表した。今回の一連の異常気象において、国内で大規模な停電が発生したのは初めて。

沿岸部に位置するフィニステール県の発表によると、今回の停電は送電網の変圧器のトラブルによるもので、記録的な猛暑が原因とみられている。なお、このトラブルによる負傷者は出ていない。

同県によると、停電は23日午後9時（日本時間24日午前4時）ごろ、ブルターニュ地方カンペール近郊の町で起きた。

23日深夜には、影響を受けた顧客は最大で10万6000に上ったとされる。

送電事業者RTEは「接続の再開は早くとも24日夜になる見込み」と説明している。

24日、最高レベルの「赤色警報」が出されている地域はさらに拡大し、AFP通信の試算では、仏人口の3分の2近くにあたる約4400万人がこの最上位の警報下に入った。

現在、一段階低い「オレンジ警報」が出されている31県を合わせると、フランスの総人口の90％以上がこの異例の猛暑にさらされていることになる。(c)AFP