【6月27日 CGTN Japanese】中国の新エネルギー車の主流ブランド、小鵬汽車（シャオペン、Xiaopeng Motors）は6月22日、傘下のMonaシリーズ初のSUVモデルL03を近日発売すると正式に発表しました。販売価格は15万元（約360万円）台を予定しています。

小鵬汽車のMONAシリーズの命名規則では、「M」はセダン、「L」はSUVを表し、「L03」の中国語の響きと組み合わせると「MONALISA」（モナリザ）になります。

L03は、全長、幅と高さがそれぞれ4650/4672mm、1920mm、1600mmで、ホイールベースは2850mmに達し、コンパクト型セダン・レーシングSUVというポジショニングです。ポジショニングがテスラのモデルYに近い一方で、車体サイズがモデルYよりやや小さいため、多くのネットユーザーから「青春版モデルY」と称されています。

新車はM03シリーズの設計を引き継いでおり、ヘッドは広く、両側にT字型ヘッドライトを備えており、大きいフロントトランクの設計が想定されています。細部にはフレームレスアウターミラー、半隠しドアノブ、後部にプライバシーガラスを採用しています。バックの設計はM03と明らかに区別され、貫通式ランプバンドに変え、同時にスマート補助運転を支援するための青いランプが対称分布します。外形デザインは都市部の若者の美意識に合わせるようにしています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

