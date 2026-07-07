【7月7日 CNS】中国・広西チワン族自治区（Guangxi Zhuang Autonomous Region）が新たな強みを手に入れようとしている。粤港澳大湾区（広東・香港・マカオグレーターベイエリア、Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area）や長江デルタ地域に注目が集まる中、中国西部と東南アジア諸国連合（ASEAN）の経済・貿易構造に大きな影響を与える平陸運河が間もなく開通する見通しだ。

これにより、広西および中国西部は鉄道・内陸水運・海運を結ぶ本格的な複合輸送ルートを手にすることになる。ASEANとの協力を進める中国の重要な窓口である広西の経済・貿易地図は、大きく塗り替えられようとしている。

象徴的な数字として、2025年の広西とASEANとの貿易額は4292億元（約10兆1916億円）に達した。ASEANは26年連続で広西最大の貿易相手となっており、平陸運河の開通はこの成長にさらに弾みをつけると期待されている。

これまで広西は沿海・沿境という地理的優位性を持ちながらも、西江の内陸水運と海運が直接結ばれていないことが課題だった。西江は年間数億トンの貨物を扱う重要水路だが、貨物は珠江デルタを経由して海へ出る必要があり、西南地域からASEAN向けの貨物も広州港を経由する遠回りを余儀なくされていた。

平陸運河は広西・南寧市（Nanning）と北部湾地域を結ぶことで、内陸水路と海を直接つなぐ新ルートを形成する。これにより海への輸送距離は約560キロ短縮され、広西と中国西南部にとって最短かつ最も効率的な物流ルートが誕生する。

広西とASEANの貿易額が大幅に拡大した背景には、中国・ASEAN自由貿易区や地域包括的経済連携協定（RCEP）の効果に加え、電子情報、先端製造業、越境果物貿易などの産業連携がある。しかし物流量の増加に伴い、輸送効率やコストが競争力を左右する重要な要素となっている。

平陸運河によって構築される複合輸送ネットワークでは、大量貨物を西江から運河経由で北部湾港へ直接輸送し、そのまま海上輸送へ接続できるほか、鉄道や航空輸送を活用してASEANや世界各地へ迅速に配送することも可能になる。

試算では、運河開通後、西南地域の輸出入貨物の総合物流コストは18〜30%低下し、年間50億元（約1187億2900万円）以上の輸送コスト削減効果が見込まれる。コンテナ輸送の単位物流コストも18〜22%低下するとされ、自動車、機械、新エネルギー関連産業などにとって大きな競争力向上につながる。

ただし、平陸運河の価値は物流コスト削減だけではない。より大きな意義は、広西を単なる通過地点から物流・貿易ハブへと発展させる点にある。鉄道、水運、海運、航空輸送が連携することで、北部湾港は単なる港湾から、内陸水路網や中欧班列（中国と欧州を結ぶ貨物列車）、国際航空貨物ネットワークと結び付く総合物流拠点へと進化する。

ASEANの鉱産物や果物、農産物は北部湾港と運河を通じて中国西南部へ運ばれ、中国西南部で生産された設備機器、新エネルギー製品、電子部品なども同じルートでASEANへ輸出できるようになる。

世界的なサプライチェーン再編が進む中、中国とASEANは互いに最大の貿易相手となっており、広西はその重要な結節点を担っている。平陸運河は中国とASEANを結ぶ陸海ネットワークに新たな接続機能を加え、西部陸海新通道の輸送効率を高める役割を果たす。

運河の開通によって中国西南部の物流環境はさらに改善され、中国とASEANの経済・貿易ネットワークも一層緊密になるとみられる。平陸運河の完成により、広西は交通の末端から対外開放の最前線へ、単なる通過地から人・モノ・資本が集まる拠点へと変貌する可能性を秘めている。(c)CNS-三里河中国経済観察/JCM/AFPBB News

