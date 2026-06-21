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【6月21日 AFP】イランの裁判所は、ユーチューブでパフォーマンスをライブ配信したとして、著名女性歌手とミュージシャンら計8人に対し、それぞれ鞭打ち74回の判決を下した。関係者や現地メディアが明らかにした。

演奏は、伝統的なキャラバンサライ（隊商宿）で行われた。大きなペルシャじゅうたんが一枚だけ敷かれた薄暗いステージの上で、同国の著名歌手パラストゥ・アフマディ氏は観客のいない客席に向けて、力強くも哀愁を帯びた歌声を響かせた。

アフマディ氏が歌い、ピアニスト、ドラマー、ギタリスト、ベーシスト楽曲を演奏した。

イランでは、女性が公の場で歌うことが禁止されており、また控えめな服装とヘジャブの着用が義務付けられているが、アフマディ氏はストラップ付の黒いロングドレスと深紅の口紅を身にまとっていた。全員が黒い服で演奏に臨んだ。

ライブ配信は、2024年12月に行われ、これまでに300万回以上再生された。他のチャンネルでも数万回以上視聴されている。

ビデオグラファーのタハミネ・モンザビー氏は18日、インスタグラムへの投稿で「全員に2年間の芸術活動禁止、出国禁止、そして鞭打ち74回の判決が下った」と説明した。

アフマディ氏、モンザビー氏、ミュージシャン、および制作に関わったスタッフらは、映像配信から数日後に拘束された。地元メディアは当時、保釈を伝えていたが、司法当局の公式ニュースサイト「ミザン・オンライン」によると、「法的および宗教的基準を遵守せずに音楽を演奏した」として訴追されたことを明らかにしていた。

ミザンやその他の公式ウェブサイトは、判決について公式に確認していないが、同国のオンラインニュースメディア「エムテダード」も18日、このニュースを報じた。

エムテダードのテレグラムへの投稿によると、アフマディ氏らは「鞭打ち74回、2年間の出国禁止、および2年間の芸術活動禁止の判決を言い渡された」という。

同サイトは「判決はコム州の刑事裁判所によって下された。インターネット上で下品かつ不道徳なコンテンツを制作・公開し、公序良俗を乱した」として有罪と判断されたと伝えた。

イランでは、2022年9月に服装規定違反の疑いで逮捕されたマフサ・アミニさんが拘留中に死亡し、抗議デモが各地で起きた。それ以降、ヘジャブを着用せずに公の場に現れる女性が増加している。

アフマディ氏が歌った曲には、当局への抗議デモで拘束されたイランの若者たちに言及する歌詞も含まれていた。(c)AFP