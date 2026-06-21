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【6月21日 AFP】仲介国パキスタンは20日、米国とイランが最終合意に向けた協議を21日、スイスで開催すると発表した。イラン代表団はスイスに到着。J・D・バンス米副大統領もスイスに向けて出発した。

ドナルド・トランプ米大統領と、イランのマスード・ペゼシュキアン大統領は17日、戦闘終結に向けた覚書に署名した。両国は60日間の期限内に交渉を行い、最終合意を目指す。

パキスタン外務省は、「技術レベルの協議が6月21日にスイスのビュルゲンシュトックで開催される」と発表し、パキスタンとカタールが議論に参加することを明らかにした。

スイス外務省は20日、イラン代表団がスイスに到着したと発表した。イランの主任交渉官を務める国会議長のモハマドバゲル・ガリバフ氏やアッバス・アラグチ外相らが代表団を率いる。

IRNA通信社によると、イラン外務省のエスマエル・バカエイ報道官は、代表団が「合意に基づく相手方の義務の履行を追求し、要求する」と述べた。

一方、バンス氏も20日、首都ワシントン近郊のアンドリュース空軍基地からスイスに向けて出発した。スイスには既にスティーブ・ウィトコフ特使とトランプ氏の娘娘婿のジャレッド・クシュナー氏が到着しており、協議の準備を進めている。

出発に先立ちバンス氏は記者団に対し「核問題について進展を期待しているし、レバノンの停戦問題についても進展を期待している。これらが注力すべき2つの大きな課題だ」と語った。

レバノンでの戦闘については、「イスラエルとレバノンの両方が安全で安心できるように、継続的に管理していかなければならない」と述べ、イスラエルと親イラン武装組織ヒズボラの双方に自制を求めた。(c)AFP