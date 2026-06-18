【6月18日 AFP】英国のヘンリー王子と妻のメーガン妃が、子供2人を連れて7月に英国に帰国する見込みだと、17日に同国メディアが報じた。

夫妻は、ヘンリー王子が英王室の公務から引退した2020年から北米に移住している。その中でヘンリー王子は、父であるチャールズ国王との関係修復を望んでいるという。

ヘンリー王子は、傷病兵らの国際スポーツ大会「インビクタス・ゲーム」の開催1年前のカウントダウンを記念して、この夏に英国を訪問することを計画していると報じられている。英BBCやITVの報道によると、夫妻の長男アーチー君（7）と長女リリベットさん（5）が同行するという。

「インビクタス・ゲーム」は2014年にヘンリー王子によって立ち上げられ、25か国の傷病兵が対象となっている。2027年大会は7月10～17日にイングランド中部バーミンガムで開催予定となっている。

ヘンリー王子一家がそろって英国訪問したのは、2022年6月に行われたエリザベス女王の在位70周年式典「プラチナジュビリー」に合わせた際のもので、そのわずか数か月後に女王は死去した。

ヘンリー王子は、兄のウィリアム皇太子との不仲を含め、公の場での対立があるものの、自身は「常にロイヤルファミリーの一員であり続ける」と主張している。(c)AFP