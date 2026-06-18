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【6月18日 AFP】ポーランドのドナルド・トゥスク首相は18日、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領の風刺画などで知られていたロシア人芸術家セミョーン・スクレペツキー（本名ロベルト・クゾフコフ）氏がポーランド東部で射殺された事件について、政治的な動機によるものである可能性が高いとの見方を示した。

トゥスク首相はスクレペツキー氏の射殺について、「あらゆる兆候が政治的殺人であることを示している」と指摘。

「これがロシアによって委託されたものであるならば、それは国際的な次元の極めて重大な問題となる」と付け加えた。

ポーランド当局によると、スクレペツキー氏は15日朝、正体不明の男に襲われた。拳銃で3発撃たれて倒れ込むと、近づいてきた男に至近距離からさらに3発撃たれたという。

ポーランド政府はスクレペツキー氏に身辺警護を打診していたが、本人が辞退していた。

この殺人事件に関連してベラルーシ国籍の男2人が逮捕されたが、ポーランド当局によると、2人はその後釈放されたという。

現在もポーランド当局による捜査が続けられている。

この殺人事件は、ポーランドと隣国ロシアとの間の緊張を再燃させるリスクをはらんでいる。両国関係は、昨秋にポーランド領内に無人機が墜落したことで悪化しており、ポーランドは無人機墜落の責任がロシアにあると非難している。

スクレペツキー氏は挑発的とも言える風刺画で知られており、プーチン氏や旧ソ連の独裁者ヨシフ・スターリンから、2024年2月に獄死したロシアの反体制派指導者アレクセイ・ナワリヌイ氏、ロシア南部チェチェン共和国のラムザン・カディロフ首長に至るまで、旧ソ連やロシアの著名な政治家を風刺していた。

代表作の一つは、伝統的な正教会のイコン（聖像画）を再解釈したもので、幼子イエス・キリストを抱く聖母マリアの代わりに、プーチン氏を抱くスターリンの姿を描いたものだ。

スクレペツキー氏は2021年、ロシアで政治的意見を理由に迫害を受ける恐れがあるとしてポーランドに亡命した。

亡命先でも独自路線を貫き、ロシア反体制派のイベントに出席する一方、反体制派を公然と批判することもあった。

ロシア政府に反対した複数の人物が、国外で襲撃を受けている。

英国では2006年、亡命していた元連邦保安局（FSB）職員のアレクサンドル・リトビネンコ氏が放射性物質ポロニウムによって毒殺された。2018年には、ロシアの元二重スパイ、セルゲイ・スクリパリ氏とその娘のユリア氏が、神経剤ノビチョクによる毒殺未遂に遭った。

ドイツでは2019年、チェチェン紛争で分離主義派を指揮したゼリムハン・ハンゴシュビリ氏がロシア国籍の男に射殺され、独ロ間の外交危機を引き起こした。

リトアニアでは2024年、ナワリヌイ氏の元側近レオニード・ボルコフ氏がハンマーで襲撃された。リトアニア当局はこの事件について、ロシア主導である「可能性が高い」と指摘していた。

ロシア政府はこれら一連の襲撃事件への関与を一貫して否定している。(c)AFP