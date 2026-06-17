【6月17日 AFP】中国政府は17日、台湾が中国人民に機密情報の提供を呼び掛けるウェブサイトを立ち上げたことに反発し、「断固たる対抗措置」を講じると表明した。国営メディアが報じた。

中国は台湾を自国領土の一部だと主張し、武力行使による併合も辞さない構えを見せている。一方、台湾は中国がスパイ活動や浸透工作を通じて台湾の防衛力の弱体化を図っていると非難している。

台湾の情報機関、国家安全局（NSB）が新たに開設したウェブサイトは、「民主主義の理念に共感」する中国人に協力を呼び掛け、中国共産党政権に関する情報提供を求めている。

国家安全局は14日、ウェブサイトの立ち上げ、1分間のAI（人工知能）生成動画を公開。動画では、同僚たちが連行され取り調べを受ける場面を目の当たりにする中国の公務員が描かれており、「中国の全体主義体制下で、全人民が疑心暗鬼に陥っている緊迫した空気を反映している」と述べた。

中国側は17日、このウェブサイトを批判。

国営中央テレビ（CCTV）によると、国務院台湾事務弁公室の陳斌華報道官は、同サイトが「両岸（中台）関係を損なうもの」であり、台湾の与党・民主進歩党（民進党）の「執拗な対決姿勢」を反映していると述べた。

さらに、「われわれはこれらの行動を強く非難し、断固たる対抗措置を講じる」と付け加えた。

同報道官は、台湾に情報を提供する中国人は、法的責任を問われることになると警告。

「中国の人民、政党、人民団体、企業、公的機関、その他団体はすべて、国家の安全を守る責任と義務を負っている」と付け加えた。

これに対し、台湾の国家安全局は、「さまざまな種類の情報を提供したい」としてアプローチしてくる中国人の数が「増加している」と主張した。(c)AFP