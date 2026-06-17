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【6月17日 AFP】2028年米大統領選の有力な民主党候補の一人と目されているカリフォルニア州のギャビン・ニューサム知事は16日、自身と妻、側近に対する司法省の捜査はドナルド・トランプ大統領の指示によるものではなく、過去の内部告発によるものだとの司法省筋の情報に猛反論し、自身はトランプ氏の「命令」によって標的にされていると改めて主張した。

ニューサム氏は15日、共和党のドナルド・トランプ大統領が「私怨での復讐（ふくしゅう）」として自身と妻のジェニファー・シーベル・ニューサム氏に対する司法省の捜査を開始したと非難した。

だが、司法省関係筋は匿名を条件にAFPに対し、ニューサム氏の主張は事実ではないと断言。一連の捜査は司法省本部によって開始されたものではなく、内部告発者からの情報に基づいて約1年前にサクラメントを拠点とするカリフォルニア州東部地区連邦地検によって開始されたものだと説明した。

捜査はドキュメンタリー映画監督であるジェニファー氏が関わる「税務活動」や、ニューサム氏の元首席補佐官らが関連する活動に焦点を当てたものだという。後者には現職の補佐官が関与している可能性もあるという。

ニューサム氏の元首席補佐官ダナ・ウィリアムソン被告は今年5月、ニューサム氏の下で働く前の職務に起因する銀行詐欺や電信詐欺、その他の重罪について有罪を認めた。

ニューサム氏は16日のプレスリリースで、「匿名」の情報筋が論点をずらして話をややこしくしていると激しく非難した。

「きのうの匿名のプレスリリースで、司法省が『端緒となった』という言葉を、意図的かつ一貫して使用している点に注目してほしい」と指摘。

「ドナルド・トランプの下で、司法省はどれほど容疑が薄弱であっても（例えば、米連邦準備制度理事会（FRB）のジェローム・パウエル『前議長』への捜査を見れば一目瞭然だ）、それを（トランプ氏が任命した）政治任用者らが大統領の政敵に対して司法制度を武器化するための『口実』として利用する姿勢を示してきた」と付け加えた。