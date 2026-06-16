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【6月16日 AFP】中国の習近平国家主席は16日、北京を訪問したミャンマー新軍政権で大統領を務めるミンアウンフライン氏と会談し、ミャンマーが国家の主権を維持することを支持すると表明した。

2021年の軍事クーデターでアウンサンスーチー氏率いる民選政権が覆され、欧米諸国が同国との関係を絶つなか、中国はミャンマーにとって最も重要な同盟国であり、数少ない長きにわたるパートナーであり続けている。

中国政府は、クーデターをきっかけに勃発したミャンマー内戦において重要な仲介役となってきた。また、スー・チー氏の政党を排除し、親軍派の議員らが圧倒的多数で勝利した今年の総選挙も支持しており、これらの議員によってミンアウンフライン氏が大統領に選出されていた。

中国中央テレビ（CCTV）によると、習氏は歓迎式典の後、北京の人民大会堂でミンアウンフライン氏と会談。その中で中国は、ミャンマーが主権と領土の一体性を維持することを「断固として支持する」と述べた。

習氏はミンアウンフライン氏に対し、中国政府は「新政権が開発と安全保障のバランスを取り、自国の国情に合った、国民の支持を得られる正しい発展の道を模索することを支持する」と伝えた。

習氏はまた、中国とミャンマーの関係を称賛し、両国は「苦楽を共にしてきた関係だ」と述べ、「中国はミャンマーのすべての当事者が対話を通じて平和と和解を進めることを支持する」とした。

同氏は滞在中、中国の李強首相や、趙楽際・全国人民代表大会常務委員長とも会談する予定だ。(c)AFP