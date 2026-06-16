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【6月16日 AFP】レバノンの親イラン武装組織ヒズボラは15日、中東での戦闘終結に向けた米イラン間の合意があったにもかかわらず、レバノン南部で進軍を試みたイスラエル軍の部隊を攻撃したと発表した。

ヒズボラは声明で、南部ナバティエ近郊のクファル・テブニット周辺で「進軍中」だった、掘削機1台とメルカバ戦車2台からなるイスラエル軍部隊を、「ロケット弾と無人機（ドローン）を用いて」阻止したと述べた。

さらに同日夜の別の声明では、「敵軍は、メルカバ戦車5両と車両4台からなる装甲部隊を投入し、進入エリア周辺で部隊を再編成した。イスラム抵抗組織の戦闘員はこれらをロケット弾や砲弾で標的にしており、激しい戦闘が現在も続いている」とした。

レバノン国営通信（NNA）によると、これに先立つ15日早朝、同地域でイスラエル軍の無人機が車1台を標的にし、運転手1人が死亡した。これは停戦合意の発表後、初の死者を伴う攻撃となった。

一方で、国連のアントニオ・グテーレス事務総長の報道官、ステファン・デュジャリック氏は、同日の衝突は減少傾向にあると述べた。国連レバノン暫定駐留軍（UNIFIL）からの報告として、同日午後4時までに確認された攻撃はイスラエル軍による空爆2回と飛翔体の発射133回で、ヒズボラなどの非国家武装勢力から発射は確認されなかったと説明した。

米国とイランの合意全容は公表されていないが、イランと仲介役のパキスタンは、合意にレバノンも含まれているとしている。

レバノン政府の関係筋がAFP通信に語ったところによると、「レバノン側は合意内容や停戦の正確な開始時間について、事前に通知されていなかった」という。(c)AFP