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【6月14日 AFP】アルバニアの検察当局は13日、麻薬密売とマネーロンダリング（資金洗浄）の容疑で20人の逮捕状を請求したと発表した。現地メディアは、このうちの一部がドナルド・トランプ米大統領の親族に関連するリゾート計画とつながりを持っている可能性があると報じている。

アルバニアでは過去2週間にわたり、トランプ氏の娘イヴァンカ・トランプ氏とその夫ジャレッド・クシュナー氏に関連する高級リゾート計画に抗議する大規模なデモが毎日行われてきた。

デモ参加者らは、沿岸の環境保護区であるズベルネツや、現在は無人島となっているサザン島でのプロジェクトの中止と、エディ・ラマ首相の辞任を求めている。

13日、汚職・組織犯罪対策特別検察庁（SPAK）は声明を発表し、国際的なコカイン密売に関する捜査の結果、複数の人物が「資産の出所を隠蔽し、不法な利益を公式な経済に組み込もうとした疑いのある事業」に関与していたことが判明したと発表した。

SPAKは裁判所に対し20人の逮捕を求めたが、13日の時点で逮捕されたのは4人のみだという。なお、SPAKの声明の中でズベルネツのプロジェクトへの直接的な言及はなかった。

■資産の差し押さえ

声明によると、裁判所は「売買契約に関連する複数の資産」の予防的差し押さえを命じた。

この契約には、「A.Sh.」「F.S.」「B.S.」とイニシャルのみで識別された個人、および「A...L...D... Sh.a.」という企業が関わっているという。

SPAKは「予防的差し押さえの対象となった金額は、1億2840万ユーロ（約23億円）を超える」としている。

検察側によると、容疑がかかっている投資の一部は、首都ティラナ、パラセ、ヒマレ、およびその他の沿岸地域における不動産や建設プロジェクトに関連しているという。