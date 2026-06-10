【6月10日 AFP】ドナルド・トランプ米大統領とホワイトハウスがSNSの投稿で日本の漫画・アニメのキャラクターを使用していることに抗議するオンライン署名活動が日本で行われ、これまでに2万筆近くを集めている。

直近では、トランプ氏は6日、自身を人気アニメ「NARUTO（ナルト）」の主人公うずまきナルトに見立てた動画を自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に投稿。ナルトファンの一部を激怒させた。

ホワイトハウスは今年3月、米軍による対イラン攻撃の映像に、有名な映画やテレビドラマ、アニメ、ゲームの映像を組みこんだ動画を投稿。これには人気アニメ「遊戯王」シリーズの映像も含まれていた。

署名活動の主旨によると、この署名活動はもともと2026年3月に開始されたものだが、トランプ氏公式SNSにナルト風動画が投稿されたことを受けて9日に再開された。「【緊急】で、本件への抗議や懸念の意思を、【権利保有者】に届け、連帯して日本政府に働きかけること」を目指しているという。

署名発信者は、「これらの作品は、長年にわたり世界中の読者・視聴者に勇気や友情、努力の大切さを伝えてきました」「そのため、作品の映像やイメージが、作者や権利者の意図とは異なる形で政治的・軍事的な文脈の中で利用されている可能性があることについて、多くのファンが懸念を抱いています」と述べている。(c)AFP