【6月12日 CGTN Japanese】今年に入ってから、各国の首脳が相次いで中国を訪問しており、南東部浙江省が頻繁に訪問先に選ばれています。これまでにドイツのメルツ首相、パキスタンのシャリフ首相、セルビアのヴチッチ大統領、ラオスのトンルン国家主席などを迎えました。上海市の南、東部沿岸に位置する同省は、悠久の歴史と豊かな文化を持つだけでなく、過去数十年で独自の経済産業を築き、多くの分野で窓口の役割を果たしています。

人工知能（AI）や新技術は浙江省が新たに発展させている分野であり、各国首脳が同地を訪れる最大の目的となっています。最も代表的なのは「杭州六小龍」と称される企業群です。宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）の人型ロボット、ディープシーク（DeepSeek）の大規模言語モデル、遊戯科学（Game Science）のゲーム『黒神話：悟空』などは、いずれも国際的に広く影響力を持っています。

ロボット産業を例に挙げますと、昨年、同省のロボット産業総生産額は707億1000万元（約1兆6700億円）に達し、産業用ロボット生産台数は前年比36.4％増の7万2900台となりました。すでにスマート介護やデジタル医療などの分野で20の国家級モデル応用シーンを育成しています。2025年の世界の人型ロボット導入台数は約1万6000台であり、中国市場はその80％以上のシェアを占めました。

活発な民間経済と国際貿易も同省の大きな特徴です。阿里巴巴集団（アリババグループ）のグローバル本社が置かれ、巨大ECの淘宝（タオバオ）やその国際版AliExpressを運営しています。ドイツの老舗シーメンス・エナジーは同省で30年にわたり事業を展開し、規模を拡大してきました。2021年から2025年にかけて、同省が海外に設立した企業は計5398社、対外直接投資額は685億ドル（約10兆9700億円）に達し、156カ国・地域を網羅しています。

浙江省は独自の発展モデルと成功体験を有しています。中国初の環境保全省であり、「共同富裕」モデルの先駆的な省でもあります。都市・農村住民の1人当たり可処分所得は長年連続で上海市、北京市に次ぐ全国第3位です。ラオスのトンルン国家主席が訪れた湖州市安吉県などはグリーン発展の成功体験を示しており、発展途上国にとって特に参考となります。

浙江省のイノベーションによる発展は、中国の新たな質の生産力の発展の縮図となりつつあり、各国首脳はここで、よりリアルで未来感のある中国を目の当たりにしています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

