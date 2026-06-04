【6月4日 AFP】イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は3日、ドナルド・トランプ米大統領との口論を大したことではないと軽視し、両首脳はイスラエルとレバノンの和平を実現するためにレバノンの親イラン武装組織ヒズボラを武装解除するという目標において完全に一致していると述べた。

ネタニヤフ氏は米CNBCテレビのインタビューでこの口論を軽視し、ヒズボラへの対応に関して、自身とトランプ氏は「同じ見解」を持っていると主張。

「ヒズボラはイランの代理勢力だ。レバノンの全国民に銃口を向け、レバノンをイスラエルの都市に向けてテロミサイルを発射したり、イスラエルの民間人に向けて殺人ドローンを放ったりするための拠点として利用している」と指摘。

「したがってレバノンを救いたいのであれば、そして私も望んでいるようにレバノンとイスラエルの和平を実現したいのであれば、ヒズボラを武装解除し、レバノンを非軍事化しなければならない。これこそがトランプ大統領と私が共有している目標であり、われわれが成すべきことだと確信している」と強調した。

トランプ氏は3日に米紙ニューヨーク・ポストに掲載されたインタビューで、ネタニヤフ氏との間で緊張したやり取りがあったことを認め、盟友であるネタニヤフ氏を激しく罵倒したとの報道を事実と認めた。

ニューヨーク・ポストのインタビュアーから「あなたは『お前は完全に狂っている。何バカやってんだ。私がいなければ、お前は刑務所に入っていた。俺が助けてやっているのがわからないのか』と言ったそうですが、それは本当ですか？ そのような言葉遣いをしたのですか？」と問われると、トランプ氏は「その通りだ」と応じた。

さらに、「彼がレバノンと絶えず戦い続けていることに、少しばかりいら立っていた」「私は『ビビ（ネタニヤフ氏の愛称）、もうこんなことはやめなければならない』と言った」と説明した。

一方で、ネタニヤフ氏とは「非常に良好な関係」にあると主張し、「われわれはとてもうまくやってきたし、私はビビが大好きだ」と付け加えた。

ネタニヤフ氏はCNBCのインタビュアーに対し、自身とトランプ氏は常に問題を乗り越えて前進するための「道を見出してきた」と述べ、会話の詳細への言及は避けた。

さらに、「われわれには非常に多くの合意事項があり、主要な点で一致している」と主張。

「こうした戦術的な意見の相違はあるものの、われわれは常にそれらを解決する方法を見出しており、素晴らしい友人同士として問題を乗り越えて来た。午前に意見が対立しても、午後には共同行動をとることができる」と付け加えた。

トランプ氏との関係が変化したか問われると、ネタニヤフ氏は「いいえ」と回答。

「これは素晴らしい関係であり続けている。なぜなら、彼は歴代米大統領の中で、イスラエルの最も偉大な友人だからだ」「彼は私を尊重し、私も彼を尊重している。われわれは常に相違点を解決する方法を見出している」と付け加えた。 (c)AFP