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【5月31日 AFP】地球に向かって落下していた隕石（いんせき）が米国北東部上空で30日に爆発したと、米航空宇宙局（NASA）が発表した。同地域ではTNT（トリニトロトルエン）火薬約300トン分に相当する衝撃とともに、ごう音が響き渡った。

NASAの副報道官ジェニファー・ドーレン氏は、AFPに向けた声明の中で、火球がマサチューセッツ州北東部とニューハンプシャー州南東部の上空で、30日午後2時6分（日本時間31日午前3時6分）ごろに分裂したと述べた。

ドーレン氏によると「火球は、現在活動中のどの流星群とも関連していない。宇宙ゴミや人工衛星の再突入ではなく、自然の天体だった」と述べた。

「空中分解時に放出されたエネルギーはTNT火薬約300トン分に相当すると推定されており、これが大きなごう音の原因だ」

この火球は時速7万5000マイル（時速12万キロ以上）で移動し、高度40マイル（約64キロ）の地点でバラバラに砕け散ったという。

地域住民は予期せぬ大きなごう音に驚き、SNSユーザーからは「衝撃が強すぎて家が揺れた」という報告が相次いだ。

2013年には、ロシア中部チェリャビンスク上空を火球が通過した。住宅ほどの大きさがあるこの隕石は地上14マイル（約22キロ）上空で爆発し、TNT火薬44万トン分に相当する爆風を放った。この爆発により約520平方キロ以上にわたって窓ガラスが割れ、その破片により1600人以上が負傷した。(c)AFP