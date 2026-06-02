【6月2日 CGTN Japanese】中国映画『給阿嬷的情書』（おばあちゃんへのラブレター、Dear You）は、中国本土での公開から1カ月足らずで興行収入が10億元（約235億1240万円）を突破しました。同作品の制作費はわずか1400万元（約3億3000万円）で、出演者は全員素人です。ロケ地となった潮汕地域では、文化・観光ブームが起きています。

中国南部の広東省の東部沿岸に位置する潮汕地域は行政区画ではなく、共通の文化や言語に基づく歴史的な地域です。主に汕頭市、潮州市、掲陽市の3都市で構成され、同映画の主要なロケ地でもあります。同地域は有名な「華僑の故郷」でもあり、現在タイ、シンガポール、マレーシアなどに住む華人の多くがこの地域の出身です。

映画は、祖母が長年大切にしてきた手紙を持った孫が、親族を探すためタイへ向かう物語を描いています。汕頭小公園、竜湖古寨、潮州泰仏殿、掲陽綿湖解放路など複数のランドマークで撮影され、現地特有の風土や人情を表現しています。映画の世界観を味わい、同じ風景やグルメを楽しむため、多くの観客が現地を訪れています。

同作品は「僑批」という概念に観客の注目を集めました。「僑批」とは、海外の華僑が故郷の家族に送った手紙や送金のことです。汕頭市の僑批文物館には9万通以上の実物が収蔵され、華僑の経験と想いを伝えています。映画の公開に伴い、5月以降、僑批文物館と鄭正秋・蔡楚生映画博物館の来館者数は前年同期比でそれぞれ47.29%、71%増加し、掲陽綿湖のロケ地には1日平均約3万5000人が訪れています。

中国の業界では、方言映画が地方の文化・観光を牽引している点にも注目しています。『給阿嬷的情書』は台詞の大部分に潮汕方言を使用しており、これが映画の魅力の一つとされています。近年、中国本土の映画館では上海の方言を使った『白さんは取り込み中』（原題：爱情神话）や四川の方言を使った『宇宙探索編集部』（原題：宇宙探索编辑部）などの作品が登場しました。これらの映画は国際的な影響力を持つだけでなく、中国の映画ファンにも新鮮さと探求心をもたらしています。

研究者は、方言は生活に根ざしており、その独特の音声や語彙を通じて地域の特性、ライフスタイル、民俗的背景を直感的に表現できるため、地域の認知度向上に役立つと指摘しています。今後、地方映画や方言映画は映画表現の新たな方向性の一つとなり、中国文化の多様性と包容力を示し続けると見られています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

