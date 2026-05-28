【5月28日 AFP】長年にわたり中国政府の目の上のこぶだった反体制派、董光平氏（68）が度重なる試みの末、中国からの脱出に成功し、ゴムボートで韓国に逃れた。同氏の弁護人が27日、明らかにした。

元警察官の董氏は25日夜、韓国西海岸沖を9.9馬力のエンジンを搭載したゴムボートで漂流しているところを韓国当局によって発見された。

董氏は出入国管理法違反の疑いで、取り調べのため陸に連行された。

董氏の弁護人を務めるキム・ジュグァン氏はAFPに対し、拘束された脱中者が董氏であることを認めた。

董氏は中国共産党への反対姿勢や、政治改革および人権の擁護活動で知られる。

米国に拠点を置く支援団体「中国の人権」によると、董氏は1989年6月の天安門事件の弾圧から10年後、請願書に署名したことで警察官の職を解かれた。

国連の専門家らによると、董氏はその後、2001年から「国家政権転覆煽動罪」で約3年間服役し、2014年に天安門関連の活動をめぐって再び拘束された。

董氏は家族と共にタイに脱出し、家族は後に難民としてカナダに再定住した。だが、タイ当局は、董氏が国連に認められた難民としての地位を持っていたにもかかわらず、2015年に董氏の身柄を中国警察に引き渡した。

董氏は2019年に刑期を終えて出所した。だが、2022年の国連報告書によると、警察による絶え間ない監視や嫌がらせ、住居・仕事・経済的資源へのアクセスを断たれ、家族と再会するために再び中国を脱出することを決意したという。

董氏はこれまでも中国からの脱出を数回試みたが、いずれも失敗していた。2019年には台湾の金門諸島まで泳いで渡ろうとしたが、危うく溺死しかけた。2020年にはベトナムに脱出したが、ベトナム警察に拘束された。

弁護人はAFPに対し、董氏の現在の状況について「政治亡命のケースに該当する可能性が極めて高い」と語った。

■全面的な保護

董氏の友人である中国系カナダ人のジャーナリストで人権活動家の盛雪氏は27日、X（旧ツイッター）への投稿で、董氏が「細心の注意を払った点検と準備」を経て、中国・山東省の威海から出発したと明らかにした。

盛氏は、「昨夜、彼と電話で話した。彼は50時間以上眠っておらず、30時間以上も海上にいた」と述べた。

盛氏によると、董氏のゴムボートは25日午後9時30分、忠清南道泰安郡の北西約18キロの海上で漁船によって発見され、警察に通報されたという。その後、海洋警察庁が巡視船を派遣し、約1時間後に董氏の身柄を拘束したという。

AFPは韓国外務省にコメントを求めたが、回答は得られていない。

一方、保守系最大野党「国民の力」は政府に対し、董氏に「全面的な保護」を提供するよう求めた。

同党のチュ・ヒョンチョル報道官はAFPへの声明で、「家族が切に待ちわびているカナダへ董氏が安全に移動できるよう、迅速に人道的措置を講じるべきだ」「これは自由民主主義国家としての根本的な責任の問題だ」と強調した。(c)AFP