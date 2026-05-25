【5月25日 AFP】中国の習近平国家主席は25日、首都北京でパキスタンのシャバズ・シャリフ首相と会談したと国営メディアが報じた。

国営新華社通信の報道によると、習主席との会談を前に、シャリフ首相は李強首相とも会談を行っている。

シャリフ首相の中国訪問には、パキスタン軍のトップ、アシム・ムニール陸軍参謀長も同行していると、国営パキスタン・テレビ（PTV）が報じた。ムニール氏は、米国とイランの戦闘終結に向けた交渉の仲介で重要な役割を果たしている。

現時点で新華社は、会談の詳細を公表していない。

パキスタンは先月、米・イラン間の歴史的な直接対話を主催した。ただ、会談で合意に至ることはなかった。

一方の中国は、中東地域での戦闘終結に向けて、影響を受ける湾岸諸国の当局者との電話会談を調整するなど、外交努力を続けている。

シャリフ氏は「世界は重大な局面を迎えている」としながら、「物事は正しい方向に進んでいる。平和を促進するための中国の支援に感謝したい」と述べた。PTVが伝えた。

ムニール氏は先週後半、仲介努力の一環としてイランを訪問したばかり。(c)AFP