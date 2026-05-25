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【5月25日 AFP】イスラエル軍は24日、レバノン南部と東部を激しく砲撃しし、救急医療当局者を含む2人が死亡した。レバノンとイスラエルは現在、停戦状態にある。

レバノンの保健省は、3月2日以降の武力衝突による死者数を3123人に引き上げた。

報道によると24日、イスラエルの空爆により親イラン民兵組織ヒズボラ系のイスラム健康委員会に所属する救急医療隊員ら2人が死亡した。

レバノンの公式国営ニュース通信社は、24日に南部と東部レバノンの30か所以上でイスラエルの空爆が行われ、一部で死傷者が出たと報じた。

AFPの記者は、複数の場所での攻撃後に大きな煙が立ち上るのを目撃した。

この前日にも、イスラエルによる南部への攻撃で女性6人と子ども1人を含む11人が死亡したと保健省は発表。攻撃は「虐殺」だとして非難した。

イスラエルとレバノンの停戦は4月17日に開始され、今月に入って延長された。しかし、イスラエルは、ヒズボラを標的に攻撃を続けている。

一方のヒズボラも、レバノン南部に侵攻するイスラエル軍の他、イスラエル側への攻撃を継続している。24日には、ロケット砲や無人機などで20回以上攻撃を行ったと主張している。(c)AFP