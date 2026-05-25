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【5月25日 AFP】薬物使用を容認する大会「エンハンスト・ゲームズ」が24日、米ネバダ州ラスベガスで行われ、競泳のクリスチャン・ゴロメエブ（ギリシャ）が男子50メートル自由形の世界記録を「更新」した。

ドーピングで肉体を強化した選手たちは、健康への懸念を引き起こしている運動能力強化薬（PED）を使用して陸上短距離、競泳、重量挙げの各種目に臨んだ。

出場した42選手の大半は、テストステロンやペプチドホルモン、アナボリックステロイド、五輪などの大会で禁止されているその他の物質を組み合わせて使用している。

大会序盤の種目では世界記録の更新はわずかに及ばず達成されなかったが、ゴロメエブは競泳男子50メートル自由形で20秒81を記録し、従来世界記録である20秒88のタイムを破った。

世界記録を更新した選手には最大100万ドル（約1億5900万円）のボーナスが贈られ、種目制覇でも25万ドル（約4000万円）を手にすることができる。

この大会はドーピングを容認する方針を採り、禁止されている「高速水着」を選手が着用することが認められているため、タイムは公認記録とはならない。

ワールドアスレティックス（世界陸連）も、大会は危険であるとして非難しており、同連盟は大会で樹立されたいかなる記録も公認しないと発表している。

今大会にドーピングなしで出場している数少ない選手である、陸上男子短距離のフレッド・カーリー（米国）は、100メートルの予選で薬物を使用した選手を破り、9秒93でトップに立った。また、決勝でも9秒97で優勝を果たしている。

専門家らは、長期的な影響についてはほとんど知られていないため、いくつかの物質は「寿命を縮めたり、致命的な結果をもたらしたりする」リスクがあると警告している。

しかし、エンハンスド・ゲームズの幹部らは、すべての薬剤は米食品医薬品局（FDA）によって承認されたものであると主張している。(c)AFP