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【5月25日 AFP】ドナルド・トランプ米大統領は24日、イランとの戦闘終結に向けた交渉に関して、拙速に合意する必要はないとの認識を示した。米メディアによると、合意の公表までに数日かかるとの見通しもある。

トランプ氏は前日、イラン情勢を巡り中東地域の首脳らと電話で協議し、ホルムズ海峡の開放を含めた和平に関する覚書が近く公表されると述べていた。

しかし、トランプ氏は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に投稿し「代表団に対して急いで合意しないよう指示した」ことを明らかにした。

「間違いのないよう、双方とも時間をかけるべきだ」と述べた上で、イランの核問題に関して譲歩しない姿勢を改めて示した。

イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は24日、トランプ氏との電話会談で、イランとの合意には「核の脅威の完全な排除」が含まれることを確認したと述べた。

イスラエル高官はAFPに対し、「トランプ大統領は、イランの核プログラムの解体と濃縮ウランの撤去に関して、揺るぎない姿勢を維持することを明確にした。これらの条件が満たされない限り、最終合意に署名しない」と述べた。

一方、イランのタスニム通信は24日、イランの凍結資産の解除を含む合意の重要な条項が「現時点では未解決」だと報じた。

米国のニュースサイト「アクシオス」によると、米国高官は「テヘランが合意を承認するまでに数日かかる可能性がある」と述べた。

マルコ・ルビオ米国務長官も米紙ニューヨーク・タイムズに対し、イランとの合意は関係国の支持を得ているが、核合意は「72時間で簡単に実現できるものではない」と述べた。(c)AFP