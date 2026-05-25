【5月25日 CGTN Japanese】5月18日は第50回「国際博物館の日」であり、5月19日は第16回「中国観光の日」です。近年、博物館巡りは中国の文化・観光成長の新たなエンジンとなっています。2025年、中国全国の博物館数は7188館に達し、来館者数は延べ15億6000万人に上りました。特定の博物館を訪れるためだけに他都市への旅行を計画する市民も少なくありません。一部の博物館では、文化関連グッズの売上が入場料収入を大きく上回っています。

中国社会科学院の専門家である孫萍氏は、ガラスケース越しに展示品を見学し、解説を聞くという従来型の一方向的な情報伝達では、体験型消費を求める現代の若者のニーズを満たしにくいと指摘しています。これに対し、中国の主要博物館はVRやARなどの技術を活用して新たな見学体験を創出し、文創グッズ（文化クリエーティブグッズ）を通じて博物館巡りのソーシャル性を強化しています。

2025年に閉幕した上海博物館のエジプト展は、近年の中国における博物館ブームの象徴です。13カ月間の会期中に延べ277万人が来場し、展覧会の総収入は7億6000万元（約117億7000万円）、ネット上での関連閲覧数は300億回に達しました。専門機関の報告によりますと、エジプト展による都市消費のけん引効果は1対48に達し、350億元（約8183億円）を超える都市総合消費を創出しました。

文創グッズの面では、2025年に三星堆博物館の代表的なぬいぐるみ「神鳥啾啾」が30万個売れ、グッズ全体の売上高は1億9600万元（約45億8000万円）に達しました。同館が位置する四川省の昨年の文創グッズ販売収入は、前年比14.25%増の4億6700万元（約109億2000万円）となりました。博物館はECプラットフォームでの展開にも注力しています。現在、少なくとも77の博物館が「天猫（Tmall）」に公式旗艦店を開設しており、2025年には延べ7億人が閲覧・購入しました。博物館関連グッズの同サイトでの取引額は、3年連続で50%以上の成長を維持しています。

若者は文創グッズ市場の中心的な消費層となっています。中国のシンクタンク「Mob研究院」の調査によりますと、文化・博物館関連の消費において、「00後」と「90後」がそれぞれ49.7%と29.4%を占めています。分析では、文化財をさまざまな商品として展開することで、展示品と日常生活の距離を縮めるだけではく、同時に人と共有・交流しやすい特徴も備えており、自己表現を求める若者のニーズに合致していると指摘しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

