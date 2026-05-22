【5月22日 AFP】米海軍の長官代行は21日、米軍が対イラン作戦のために十分な弾薬を確保するため、台湾への武器売却が「一時停止」していると述べた。

ハン・カオ長官代行は、議会公聴会で台湾への140億ドル（約2兆2260億円）規模の武器売却が停滞していることについて質問された際、「『エピック・フューリー（壮絶な怒り）作戦』に必要な弾薬を確実に確保するため、現在は一時停止を行っている。弾薬自体は十分に手元にある」と明かした。

「しかし、われわれはあらゆることを確認している段階であり、現政権が必要と判断した時点で、対外有償軍事援助は再開されるだろう」

国務省および国防総省は、カオ氏の発言に関するコメントの要請にすぐには応じなかった。

ドナルド・トランプ米大統領は、この武器売却の履行を確約しておらず、中国が自国領土だと主張する台湾支援のコミットメントについて懸念を引き起こしている。

中国訪問に先立ってトランプ氏は、中国側と協議しないという米政府のこれまでの主張からの転換として、習近平国家主席と武器売却について話し合うと述べていた。

訪中後、トランプ氏は台湾に関して習氏に約束は何もしておらず、武器売却については「今後かなり短い期間のうちに」決定を下す予定だと述べた。(c)AFP