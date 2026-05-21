【5月21日 CGTN Japanese】中国国家郵政局が5月18日に発表したデータによると、中国の4月の宅配便発展指数は、前年同期比0.3%増加したとのことです。業界は引き続き着実な成長傾向を維持し、利便性の高いサービスの拡大と新技術の普及が注目点となっています。

国家郵政局の最新データによると、4月の中国宅配便発展指数は、前年同月比0.3%増の444.4でした。

4月は休日の消費にけん引され、宅配企業は利便性の高いサービス拡充に積極的に取り組み、空港、駅、ホテル、人気観光地などと連携して、荷物や特産品の預かり・配送、転送などのワンストップサービスを適正化し、旅客が安心して移動できる新たな体験を提供するとともに、文化・観光サービス消費に活力を注ぎました。

同時に、春茶や果物など旬の農産物が続々と市場に出回ったことに伴い、宅配企業は新装備、新技術の応用を加速させ、農産物の産地へロボット犬、無人車、ドローンなどスマート機器の導入を推進し、サービスの質と対応効率をさらに向上させることで、農産物の輸送に有力なサポートを提供しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

