【5月18日 AFP】ノルウェー国家公安警察（PST）は17日、北部ヌールラン県で、中国人の男がスパイ容疑で逮捕されたと発表した。ノルウェーでは今月初めにも、中国人の女がスパイ容疑で逮捕されたばかり。

PSTがAFPに語ったところによると、容疑者の男が逮捕されたのは15日。「ヌールラン県で違法な諜報活動を試みた疑いがある」としたが、活動の詳細については明らかにしなかった。

ノルウェーの裁判所は17日、容疑者を4週間勾留するよう命じた。

男の弁護士は、男が容疑を否認しているとノルウェー通信に述べた。

PSTは今月7日にも、衛星データをスパイしていた疑いのある中国人女性が逮捕されたと発表した。

PSTのトーマス・ブロム氏はAFPへの声明で、「今回の作戦は、中国の国家主体による極軌道衛星からデータをダウンロードするための受信局を設置する試みの隠れ蓑としてノルウェーで登記された企業が利用されているという容疑に基づいている」と述べた。

PSTはまた、他の個人もこの事件に関与している疑いがあると述べていた。

ノルウェーの情報機関はスパイ活動に関して、中国とロシアを定期的に名指ししている。

PSTは最新の脅威評価報告書の中で、中国とロシアが重要インフラや軍事施設の近隣の土地の購入に関心を示していると指摘している。(c)AFP