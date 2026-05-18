この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【5月18日 AFP】ドナルド・トランプ米大統領は17日、戦闘終結に向けた交渉が行き詰まる中、イランが迅速に合意しなければ「何も残らなくなる」と述べ、攻撃再開を改めて警告した。

トランプ氏は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に「時間は刻々と過ぎている。時間が重要なんだ！」と投稿した。

その上で「（イランは）迅速に動くべきだ。さもないと何も残らなくなる」と述べ、再攻撃を示唆し圧力を強めた。

両国は先月、停戦に合意したが、協議が再開されるかは不透明で、先行きの見通せない状況が続いている。

イランメディアは17日、米国がイランの提案した交渉議題に対する回答で、具体的な譲歩を行わずに5項目の条件を新たに提示したと報じた。

ファルス通信によると、米国はイランに対して1つの核施設のみを稼働させ、高濃縮ウランの在庫を米国に移転するよう要求した。また、いかなる賠償も行わず、イランの海外資産凍結を解除しないとしている。

メフル通信は「米国が具体的な譲歩をせず、戦争中に得られなかった譲歩を得ようとしており、これが交渉の行き詰まりを招いている」と非難した。(c)AFP