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【5月17日 AFP】英国のウェス・ストリーティング前保健相は16日、与党・労働党の党首選に立候補する意向を表明した。地方選で労働党が大敗した結果を受けてキア・スターマー首相に対する責任追及が続く中、党首選実施への動きが加速している。

ストリーティング氏は14日、保健相を辞任。16日にロンドンのイベントに参加し、「最良の候補者が揃った適切な競争が必要であり、私は立候補する」と述べ、党首選が実施されれば出馬する考えを明らかにした。党首選実施の時期は未定。

同党右派のストリーティング氏は「優れたコミュニケーター」として評価されている。辞任の声明で、スターマー氏への「信頼を失った」と述べ、政権交代を主張した。

一方、党首選に立候補する意向を示しているとされる英中部マンチェスターのアンディ・バーナム市長は14日、国政復帰をめざすと表明した。アンジェラ・レイナー前副首相も出馬を模索しているとされ、党首選に向けて党内の勢力争いが活発化している。

スターマー氏は9日、選挙結果を受け、「有権者の声に耳を傾ける」と述べ、続投する意向を明らかにしている。(c)AFP