【5月16日 AFP】ドナルド・トランプ米大統領は15日、米軍とナイジェリア軍がイスラム過激派組織「イスラム国（IS）」の幹部を殺害したと発表した。

トランプ氏は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」への投稿で、「今夜、私の指示の下、勇敢な米軍とナイジェリア軍が、世界で最も活動的なテロリストを戦場から排除するために、綿密に計画された非常に複雑な作戦を完璧に遂行した」と述べた。

「イスラム国の世界的なナンバー2であるアブ・ビラル・アルミヌキは、アフリカに隠れることができると考えていたが、彼の行動を知らせてくれる情報源がわれわれにあったことを彼は知る由もなかった」

また、トランプ氏は「彼はもはやアフリカの人々を脅かしたり、米国人を標的とする作戦の計画に関与したりすることはない」「彼の排除により、イスラム国の世界的な活動は大幅に弱体化した」と続けた。

トランプ氏は、この作戦におけるナイジェリア政府の「協力」に謝意を示している。

アルミヌキは、イスラム国との関連により2023年から米国の制裁対象となっていた。(c)AFP