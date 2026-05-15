【5月15日 AFP】台湾疾病管制署（台湾CDC）は15日、ハンタウイルスが発生したクルーズ船に乗船していたニュージーランド人の乗客が、台湾で病院の隔離下にあると発表した。

この乗客はハンタウイルスの検査で陰性となっており、症状も出ていないが、4月24日にセントヘレナ島でクルーズ船MVホンディウスを下船した後、5月7日に台湾入りしていた。

台湾CDCは、ニュージーランド当局から13日に「当該人物が台湾にいる」との連絡を受けたと、同機関の報道官がAFPに語った。

この人物はその日のうちに入院し、6月6日まで隔離される予定だという。

報道官はこの人物の年齢、性別、台湾内での所在についての詳細は明らかにせず、「現時点では、この人物が発症する可能性は比較的低いと考えている」「他の乗客との最後の接触は（4月）25日で、すでに約20日が経過している」とコメントした。

ハンタウイルスの潜伏期間は最大42日となっている。

また、台湾CDCの羅一鈞署長は気団に対し、当該人物はクルーズ船を降りた後、ニュージーランドには戻らなかったと語ったが、台湾への渡航ルートに関する情報は提供しないと話した。(c)AFP