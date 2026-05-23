【5月23日 CNS】今年2月下旬から4月上旬にかけて、山東省（Shangdong）、遼寧省（Liaoning）、江蘇省（Jiangsu）の3省で、省レベルの党・政府トップが同じ外資系企業幹部と相次いで会談した。その人物は、ウォルマート（Walmart）中国の朱暁静（Zhu Xiaojing）総裁兼CEOだ。

最も新しい会談は4月7日に行われた。山東省委員会の林武（Lin Wu）書記は済南市（Jinan）で朱暁静氏一行と会見した。これに先立ち、3月18日には遼寧省委員会の許昆林書記が瀋陽で朱氏と会談し、2月26日には江蘇省の劉小涛（Liu Xiaotao）省長が南京市（Nanjing）で朱氏と会見していた。

これほど集中的なハイレベル交流は、どのようなシグナルを発しているのか。公開報道を見ると、3省の党委員会または政府の主要責任者は朱氏との会談で、いずれも「消費喚起」「サプライチェーン連携」「新業態・新モデル」といったキーワードに言及している。

山東省では、林武氏が、ウォルマートに引き続き投資を拡大し、事業配置を最適化し、より多くの優良プロジェクトを山東省に誘致するよう期待を示した。特に、双方が産業チェーン・サプライチェーン協力を深め、山東省の良質な農産物や工業製品をウォルマートのグローバルサプライチェーンにより多く組み入れ、消費・小売分野をリードするモデル事業を共同でつくることに期待を寄せた。

遼寧省では、許昆林（Xu Kunlin）委書記が、ウォルマートに対し、より多くの優良資源や新しい業態を遼寧省に投入し、店舗展開を拡大するよう希望を示した。また、産業チェーン・サプライチェーン協力を深め、「遼寧産品」の調達を拡大し、長期的で安定した生産・販売の連携メカニズムを築くとともに、越境ECなどの分野で協力を広げるよう求めた。

江蘇省では、劉小涛氏も協力深化への意欲を示した。ウォルマートが世界をつなぐチャネル面の強みを十分に発揮し、江蘇省の産業チェーン・サプライチェーンとの連携や、ライブコマース、越境ECなどの分野での協力をさらに深めることに期待を示した。また、より多くの優良な事業拠点や店舗を投資・展開し、江蘇省の製品を調達体系にさらに多く組み入れるよう求めた。

3省はいずれも、ウォルマートを世界市場とつながる重要なチャネルと見なしていることが分かる。ウォルマートのグローバルサプライチェーンを通じて、地元製品の海外展開を後押ししたい考えだ。同時に、各地はウォルマート傘下のサムズクラブ（Sam's Club）などの業態がもたらす消費高度化の効果にも大きな期待を寄せている。

では、ウォルマートはどう応じたのか。3省からの熱心な呼びかけに対し、朱暁静氏はいずれも前向きな姿勢を示した。山東省では、交流と連携を引き続き深め、建設中のサムズクラブ店舗の整備を加速し、新プロジェクト、新業態、新モデルを積極的に導入するとともに、山東省のより多くの優良製品が世界へ進出するよう後押しすると述べた。

遼寧省では、ウォルマートが今後も遼寧省を投資配置の重点地域とし、建設中のプロジェクトを加速させ、サプライチェーンや越境ECなどの分野で実務協力を深めると強調した。また、遼寧省の特色ある良質な製品をさらに多く調達体系に組み入れる考えを示した。

江蘇省では、複数業態での展開を引き続き強化し、「江蘇産品」の調達と販売促進を拡大し、サプライチェーンの高度化とテクノロジー活用を加速すると表明した。

公開情報によると、ウォルマートは世界最大の小売チェーンで、1996年に中国へ進出し、深セン市（Shenzhen）に最初のウォルマート店舗とサムズクラブ店舗を開いた。中国に最も早く進出した外資系スーパーの一つだ。20年以上にわたり中国市場に根を下ろし、現在は複数の業態とブランドを展開しており、中国全土100以上の都市に数百店舗と20か所以上の配送センターを設けている。

ウォルマートの中国市場における重要な成長エンジンとして、サムズクラブは現在、中国の二線・三線都市で出店を加速している。中国事業の責任者である朱暁静氏がこの時期に各地の政府・企業資源と積極的に連携し、店舗開設を加速させ、サプライチェーン協力を深めていることは理解しやすい。

現在、中国は消費喚起の特別行動を大きく進め、消費の新業態、新モデル、新シーンを育成している。世界的な小売大手であるウォルマートの中国市場での展開戦略は、各地が進める消費促進や内需拡大の政策方向と高い一致性を持つ。

今回、3省の主要指導者が相次いで朱暁静氏と会談したことは、地方政府がウォルマートというサプライチェーンの中核企業を重視していることを示している。同時に、新たな発展構造のもとで、各地が外資系小売大手のグローバルネットワークを活用し、地元産業を国際サプライチェーンに組み込み、消費の質的向上を後押ししたいという強い思いも映し出している。

これらのハイレベル会談の成果が徐々に実行に移されるにつれ、ウォルマートと山東省、遼寧省、江蘇省との協力は、より深く、より実務的な新段階に入ると見られる。今後、さらに多くの省がこの動きに続くかどうかも注目される。(c)CNS-三里河中国経済観察/JCM/AFPBB News

