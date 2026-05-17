【5月17日 CGTN Japanese】市民の多様な移動ニーズに応えるため、北京市は「軌道交通+自転車」モデルの新しいサービスの試行を開始しました。北京の4本の軌道交通路線の11駅で5月10日から、自転車の持ち込みが可能になりました。

地下鉄などの軌道交通に持ち込める自転車は一人乗り自転車のみで、車輪径が28インチ（約71cm）以下の自転車に限られます。持ち込む際には「自転車持ち込み地下鉄乗車券」を購入する必要があり、単一運賃で1回30元（約700円）となっており、利用者本人と自転車1台につき、当日の試行路線内で1回のみ利用可となっています。専用の防護カバーをかけることが義務付けられているほか、エスカレーターは利用できず、階段またはエレベーターを利用しなければなりません。試行路線以外の路線への乗り換えや、電動自転車およびその他の動力装置付き車両の持ち込みはできません。

地下鉄への自転車持ち込みはこれまでに、中国南部の深セン市、東部の蘇州市、常州市など多くの都市でも試験的に行われています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

