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【5月11日 AFP】ドナルド・トランプ米大統領は10日、戦闘終結に向けた米側の提案に対するイランの回答について「まったく受け入れられない」と批判した。

トランプ氏は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に投稿し、「イランのいわゆる代表者からの回答を読んだばかりだ。気に入らない。全く受け入れられない」と述べた。回答の詳しい内容については言及していない。

イランメディアは10日、米側の提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送ったと伝えた。国営放送IRIBによると、回答は、イスラエルが親イラン民兵組織ヒズボラに対する攻撃を続けているレバノンでの戦闘終結と海上輸送の安全確保に重点を置いているという。

イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は10日、米CBSとのインタビューで、イランの濃縮ウランが撤去されて核施設が解体されるまで紛争は終わらないと主張した。

一方、イランのマスード・ペゼシュキアン大統領は10日、X（旧ツイッター）に投稿し、「我々は決して敵に屈しない。対話や交渉の話があったとしても、それは降伏や撤退を意味するものではない」と述べた。

イラン国営テレビによると、イランの中央軍司令部のアリ・アブドラヒ・アリアバディ将軍は同国の最高指導者モジタバ・ハメネイ師と会談し、「敵に対抗するための作戦継続に関する新たな指示と指導」を受けたという。(c)AFP