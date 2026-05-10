【5月10日 CGTN Japanese】中国は2026年5月1日から、国交のあるアフリカ53カ国に対し、ゼロ関税措置を全面的に実施します。

2024年12月から、中国はすでにアフリカ33カ国に対し、全税目の製品を対象にゼロ関税待遇を適用してきました。今回新たに、エジプト、南アフリカ、アルジェリアなど、「後発開発途上国に該当しない」アフリカの国交樹立国20カ国が加わり、特恵税率の形で2年間実施されます。これにより、中国は国交のあるすべてのアフリカ諸国に対してゼロ関税を実施することになり、これは世界の主要経済国の中で初めての事例となります。

中国市場にはどのようなメリットがあるのでしょうか。商務部の担当者は例として、コートジボワールとガーナのカカオはこれまで関税が8～22%、ケニアのコーヒーとアボカドはそれぞれ8～30%、20%でした。5月1日以降、これらの製品は関連する原産地規則や検査検疫の要件を満たせば、いずれもゼロ関税の対象となります。専門家は、ゼロ関税政策の実施後、中国がアフリカから輸入する農産品の量は増え、品目もより豊富になると予測しています。平均価格もやや下がる可能性があります。

アフリカの多くの国は、これに期待を示しています。ルワンダ園芸輸出業者協会は、この措置により、現地の農産品にとって「広大で、保証され、確実性に満ちた市場」が開かれると指摘しました。ケニアのメディアは、ゼロ関税待遇によって商品の着岸価格が下がり、高付加価値製品の生産に余地が生まれ、巨大な中国市場でより力強く競争できるようになると伝えています。ケニアのキンディキ副大統領は、製品が免税で中国市場に入ることにより、農家、貿易業者、輸出企業の収入が直接増えると述べました。

2025年の中国・アフリカ貿易額は3480億ドル（約55兆8000億円）に達し、前年同期比17.7%増となり、過去最高を記録しました。今年第1四半期、中国の対アフリカ輸出入額は6465億6000万元（約15兆2000億円）で、23.7%増加し、中国・アフリカ貿易は引き続き活発です。中国商務部は、現在、一国主義と保護主義が横行し、アフリカ諸国を含む広範な発展途上国が厳しい課題に直面している中、中国は大国としての責任を示し、率先して関税を引き下げ、中国の超大規模市場を通じてアフリカに新たな発展の機会を提供していると述べました。これは、中国がグローバルガバナンス・イニシアチブとグローバル発展イニシアチブを実践する具体的な行動だとしています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

