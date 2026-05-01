【5月1日 AFP】アラブ首長国連邦（UAE）のアンワル・ガルガシュ大統領顧問は4月27日、中東紛争の発端となった米イスラエルによる攻撃に対するイランの報復攻撃への湾岸諸国の対応を批判した。

ガルガシュ氏はドバイで開催された会議で、この危機において湾岸諸国とは物流面で助け合ったとする一方で、湾岸諸国の政治的・軍事的対応を厳しく批判。

「攻撃の性質と、それがすべての国に及ぼす脅威を考慮すれば、GCC（湾岸協力会議）の対応は歴史的に見て最も弱腰だった」と述べた。湾岸協力会議の加盟国は、UAE、バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビアの6か国。

ガルガシュ氏は、中東・北アフリカの21か国と1機構から成るアラブ連盟については弱腰な対応をすると予想していたが、「GCCの弱腰な対応については予想外であり、驚いている」と述べた。

2月28日に米イスラエルが対イラン攻撃を開始した後、イランはGCC加盟国に向けて、大量のミサイルと無人機を発射した。

最も多くの攻撃を受けたUAEは、イランに対して他のGCC加盟国よりも強硬な対応を取っている。

ガルガシュ氏は、湾岸諸国はこれまでイランと「難しい関係」にあったと指摘。

湾岸諸国は近年、仲介、エネルギー協力、戦略的提携、そしてUAEの場合は貿易関係を通じてイラン「封じ込め政策」を追求してきたが、「こうした政策は惨たんたる失敗に終わり、今、われわれは大きな見直しに直面している」と付け加えた。(c)AFP