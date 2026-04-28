【4月28日 AFP】イランのアミール・サイード・イラバニ国連（UN）大使は27日、ペルシャ湾と周辺海域での安全な通航の確保には、米国とイスラエルによる自国への攻撃が再び行われないことへの保証が必要と述べた。

バーレーンが主導する安全保障理事会での発言。会合では、数十か国がイランによるホルムズ海峡の封鎖を非難した。

イラバニ氏は「ペルシャ湾とその周辺海域における持続的な安定と安全は、イランに対する攻撃の恒久的かつ永続的な停止と、再発防止に向けた信頼できる保証、そしてイランの正当な主権と利益への完全な尊重によってのみ達成される」と述べた。

記者団に対しては、各国がイランを批判するだけで、米国によるイランの港湾封鎖には触れないとして不満をあらわにした。

イラバニ氏は「米国は海賊やテロリストのように行動している。商船を標的にし、その乗組員を脅迫で恐怖に陥れ、違法に船を強制的に押収し、乗組員を人質に取っている」と指摘。

「しかし、今日の会合でこのテロ行為に言及したり非難したりする勇気を持つ者はいなかった」と続けた。(c)AFP