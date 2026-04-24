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【4月24日 AFP】車のトランクから10代少女のバラバラ遺体が見つかった事件で殺人罪や死体損壊罪などに問われている米歌手D4vd（本名デビッド・アンソニー・バーク）被告（21）の携帯電話から、「大量の児童ポルノ」が見つかった。米検察が23日、明らかにした。

D4vd被告は、セレステ・リバス・ヘルナンデスさん（14）を殺害し、遺体を切断して袋に入れ、高級住宅街ハリウッドヒルズに駐車した自身のテスラ車のトランクに放置したとされ、死刑を言い渡される可能性もある。

ヘルナンデスさんは、当時若手有望株だったD4vd被告と性的関係を持っていたとみられている。

捜査当局によると、D4vd被告は昨年4月23日、ヘルナンデスさんに二人の関係を暴露すると脅されたため、自身の急成長するキャリアを守るために彼女を殺害したとされる。

ヘルナンデスさんのひどく腐敗した遺体は昨年9月、レッカー移動された車置き場でD4vd被告の車のトランクから発見された。ヘルナンデスさんの15歳の誕生日前日のことだった。

ベス・シルバーマン検事は、ロサンゼルスで行われた予備審問でD4vd被告のiPhone（アイフォーン）を調べた結果、「大量の児童ポルノ」が発見されたと述べたが、その内容、特にヘルナンデスが映っているかどうかについては詳細を明らかにしなかった。

この殺人事件は国際的な注目を集め、D4vd被告の音楽キャリア、特にヒット曲「ロマンティック・ホミサイド」との不気味な類似点を指摘する声もあった。

アマチュア探偵たちは、D4vd被告とヘルナンデスさんがストリーミングプラットフォームで共演していたことや、指にお揃いのタトゥー「Shhh」を入れている点など、いくつかの手がかりも発見した。

遺体発見当時、D4vd被告は全米ツアー中で、当初は活動を続けると述べていた。

22日に公表された検視報告書によると、ヘルナンデスさんの死因は「複数の貫通創」だった。凶器は特定されていない。

ヘルナンデスさんの体内からは違法薬物とアルコールが検出された。

23日にオレンジ色の囚人服を着て出廷したD4vd被告は、殺人罪、14歳未満の児童に対する継続的な性的虐待罪、死体損壊罪それぞれ1件について無罪を主張している。

D4vd被告は現在も勾留されている。次回の公判は29日に行われる予定だ。(c)AFP