この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【4月19日 AFP】米国のドナルド・トランプ大統領は18日、精神疾患の治療に有望な効果を示している「マジックマッシュルーム」のような、幻覚剤の研究に対する制限を緩和すると発表した。

トランプ氏は、ロバート・ケネディ・ジュニア米厚生長官や医療当局者、そして幻覚剤へのアクセス拡大を主張してきたポッドキャスターのジョー・ローガン氏に囲まれる中、連邦研究員がより迅速に研究を進められるようにする大統領令に署名した。

トランプ氏によると、大統領令は「不要な官僚的障害を取り除き、FDA（米食品医薬品局）と退役軍人省間のデータ共有を改善し、FDAが承認した幻覚剤の迅速な再分類を促進する」と述べた。

現在、LSDやシロシビン（マジックマッシュルーム）を含む多くの幻覚剤は、乱用や依存の可能性が高いと分類されており、医療用途として未承認のため研究が制限されている。

医薬品を規制するFDAが幻覚剤の一部に医療的利益があると正式に判断した場合、それらは再分類され、より広い臨床利用ができる可能性がある。

大統領令は研究の加速を認めるもので、薬物の再分類を即座に求めるものではないため、治療用途がすぐに拡大するわけではない。(c)AFP