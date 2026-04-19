【4月19日 AFP】イランのモハマドバゲル・ガリバフ国会議長は18日夜、イランは数週間にわたる紛争で「勝利した」とし、米国との一時的な停戦に合意したのは自国の要求が満たされたためと述べた。

全国放送された演説でガリバフ議長は「戦場でわれわれは勝利した」と述べ、米国は目標を達成できず、戦略的なホルムズ海峡の海上輸送ルートをわれわれが掌握していると付け加えた。

「停戦を受け入れたのは、米国がわれわれの要求を受け入れたからだ」とし、「敵のあらゆる努力はわれわれに要求を押し付けることだったが、われわれの権利を確保することが重要だ。交渉は闘争の手段である」と語った。

ガリバフ議長とその代表団は今月、パキスタン・イスラマバードでJ・D・バンス米副大統領らと非公開の会談を行った。会談では最終的な合意には至らず、関係者は調整が続いていることを示唆している。イランの外務次官は18日、新たな会談の日時はまだ設定されていないと述べた。

停戦は更新されない限り22日に終了する見通し。パキスタンを含む仲介者が成立を目指している恒久的な合意はまだ最終的なものではなく、重要な争点についての進展も不確かとなっている。(c)AFP