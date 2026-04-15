【4月15日 AFP】トルコ警察は、イスタンブールのランドマークであるビザンツ建築の世界遺産アヤソフィア（もともとキリスト教の大聖堂として建てられ、今はモスクとして使われている）で、正教の民族主義的なスローガンが書かれた旗を振っていたギリシャ人2人を逮捕した。

彼らが振っていた旗には、双頭のワシと、超保守的な正教徒の間で使われるギリシャ語のスローガン「正教か死か」が描かれていた。

ギリシャ外務省のラナ・ゾキウ報道官はAFPに対し、「11日、イスタンブールでギリシャ人観光客2人（男女各1人）が逮捕された」と述べた。

「ギリシャ総領事が適切な領事支援を提供している」と述べたが、詳細は明らかにしなかった。

トルコの民放テレビ局NTVが14日に放送した防犯カメラの映像には、警備員が介入する前に、2人が上階で交代で旗を振っている場面が映っていた。

AFPはトルコ内務省にコメントを求めたが、回答は得られていない。

NTVによると、2人は「社会の一部を侮辱した」容疑で逮捕された。

アヤソフィアはキリスト教の大聖堂として建てられ、オスマン帝国時代はモスクとして使用され、トルコ共和国になってから博物館となった。2020年に再びモスクとなったが、この動きはギリシャの激しい反発を招いた。

ギリシャは、アヤソフィアを再びモスクにするトルコ政府の動きを強く非難し、キリアコス・ミツォタキス首相はこれをトルコの「弱さ」の表れだと批判した。(c)AFP