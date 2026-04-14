【4月14日 CGTN Japanese】中国では、7月15日から「人工知能（AI）の擬人化インタラクションサービスに関する暫定管理法」が正式に施行されます。

この管理法で、「AI擬人化インタラクションサービス」とは、AI技術を用いて中華人民共和国国内の住民に、自然人の人格的特徴や発想モデル、コミュニケーションスタイルを模倣して、持続的な感情的インタラクションを展開するサービスを指します。

中国政法大学ネットワーク法学研究所の李懐勝所長は、「このようなサービスは人間の感情やコミュニケーションの取り方を模倣するため、ユーザーを非合理的な依存状態に陥れやすく、現実世界での社会性を損なう恐れがあるとともに、感情操作や危険な行動を誘発する恐れもある。そのため、規制のギャップを埋め、こうした潜在的なリスクを防止・軽減し、AIのガバナンス体制強化に向けた国家戦略の展開に対応するため、対象を絞った管理規制が導入された」と説明しました。

また、この管理法では未成年者保護に関して明確な規定が設けられています。例えば、未成年者に仮想親族や仮想パートナーなど、仮想の親密な関係のサービスを提供することは厳禁されています。14歳未満の未成年者に、その他の擬人化インタラクションサービスを提供する場合はその保護者の同意を得なければなりません。さらに、保護者が利用行動を管理し、課金や消費を制限できるよう、未成年者モードの設置が義務付けられているとのことです。

これについて、北京航空航天大学法学部の趙精武准教授は、「AIの擬人化インタラクションサービスの発展の方向性は、文化の発信や感情的な寄り添いであり、技術革新と倫理規範のバランスを取る必要がある。人間の主体性と人格的尊厳を守る最低限のラインを明確にすべきであり、擬人化サービスの手法におけるいかなるイノベーションも、現実の情緒的交流を損なうことを前提としてはならない。擬人化インタラクションサービスの役割は、既存の情緒的交流を補完するものであって、単なる代替ではない」と強調しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

