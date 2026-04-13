【4月13日 AFP】ハンガリーで12日に行われた総選挙で、16年間にわたり欧州連合（EU）の「厄介者」を自任して同国を統治してきたオルバン・ビクトル首相が、親EU派の野党党首マジャール・ペーテル氏に敗北した。

これを受けて各国首脳らが反応を見せた。

■フランス

フランスのエマニュエル・マクロン大統領は、マジャール氏と言葉を交わした後のX（旧ツイッター）への投稿で、「フランスは、民主的参加の勝利、EUの価値へのハンガリー国民の献身、そして欧州におけるハンガリーのための勝利として歓迎する」と述べた。

■ドイツ

ドイツのフリードリヒ・メルツ首相は、マジャール氏宛てのXへの投稿で、「あなたと協力できることを楽しみにしている」「強く、安全で、そして何より団結した欧州のために力を合わせよう」とつづった。

■英国

英国のキア・スターマー首相はXで、「これは歴史的な瞬間。ハンガリーだけでなく、欧州の民主主義にとってもだ」「両国の安全と繁栄のために、あなたと協力できることを楽しみにしている」と述べた。

■イタリア

イタリアのジョルジャ・メローニ首相は、マジャール氏の「明確な選挙勝利」に祝意を示した一方、長年にわたる「友人オルバン・ビクトルとの緊密な協力」に対しても感謝を述べた。

■欧州連合

EUのウルズラ・フォンデアライエン欧州委員会委員長は、英語とハンガリー語で「ハンガリーは欧州を選んだ」とXに投稿。「今夜、欧州の鼓動はハンガリーでより強く打っている」

■ウクライナ

ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、マジャール氏の「圧倒的勝利」に祝意を示し、ハンガリーの新たな指導部と協力していく姿勢を表明した。

また、「両国の利益、そして欧州の平和、安全、安定のために、会談や建設的な共同作業を行う準備ができている」と述べた。

またユリア・スビリデンコ首相は、「ハンガリー国民は、自国をモスクワの勢力圏に引き戻そうとするいかなる試みに対しても、明確かつ断固とした『ノー』を突きつけた」と述べた。(c)AFP